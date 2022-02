Visite commentée “vènerie qui es-tu ?” au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde, 12 avril 2022, Céré-la-Ronde.

2022-04-12 – 2022-04-12

Céré-la-Ronde Indre-et-Loire Céré-la-Ronde

5 EUR Découvrez les us et coutumes de la chasse à courre, le temps d’une visite commentée sur grand écran dans la salle Montpoupon, située dans les communs du château. Partez à la découverte des chiens, chevaux, veneurs, trompes et animaux de la forêt. Les étapes de la chasse n’auront plus de secrets. A l’issue de la visite, venez-vous tester à la trompe de chasse.

Tous les mardis des vacances de Pâques et d’été à 16h00 et des vacances de la Toussaint à 15h30.

La visite est comprise dans le billet d’entrée.

La visite dure environ 1h.

La réservation est conseillée.

contact@montpoupon.com +33 2 47 94 21 15 http://www.montpoupon.com/

Château de Montpoupon

Céré-la-Ronde

