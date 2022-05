Visite commentée « Une bibliothèque de la couleur » Musée Matisse Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Venez découvrir la technique des gouaches découpées de Matisse, ses sources d’inspiration et ses applications dans différentes techniques, vitrail, tapisserie, textile ou affiche, dont le musée Matisse possède un rare ensemble. Après sa mort en 1954, sont restés dans l’atelier des centaines d’éléments en papiers gouachés découpés non utilisés dans ses œuvres par Matisse, véritable alphabet de formes colorées, dont les héritiers ont fait don à la Ville de Nice en 2012 : le musée révèle cet extraordinaire ensemble pour la première fois. Accueil Upon registration Saturday 14 May, 20:00 Descubra la técnica de los gouaches recortados de Matisse, sus fuentes de inspiración y sus aplicaciones en diferentes técnicas, vidrieras, tapices, textiles o carteles, de los cuales el museo Matisse posee un raro conjunto. Después de su muerte en 1954, se quedaron en el taller cientos de elementos en papeles gouachés cortados no utilizados en sus obras por Matisse, verdadero alfabeto de formas coloreadas, cuyos herederos donaron a la Ciudad de Niza en 2012: el museo revela este extraordinario conjunto por primera vez. En inscripción Sábado 14 mayo, 20:00 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice 06000 Nice Provence-Alpes-Côte d’Azur

