VISITE COMMENTÉE TROUVILLE-SUR-MER SOUS L’OCCUPATION Trouville-sur-Mer, samedi 24 août 2024.

VISITE COMMENTÉE TROUVILLE-SUR-MER SOUS L’OCCUPATION Trouville-sur-Mer Calvados

Trouville-sur-Mer, la reine des plages qui a perdu son sourire

Ainsi pourrait-on résumer l’état d’esprit en ce 19 juin 1940, début de quatre années d’occupation par les troupes allemandes.

Quatre années où les trouvillais seront confrontés à une vie rude, austère, opprimante. Aussi tragiques que seront les événements qu’ils vont vivre, ils garderont néanmoins en eux la flamme de l’espérance d’une liberté prochaine.

Vous découvrirez au cours de cette visite le quotidien des trouvillais et trouvillaises durant cette période difficile. Les changements de leurs habitudes de vie, la mise en place d’opération militaire comme l’opération Seelowe ou encore la construction du Mur de l’Atlantique qui va transformer le visage de la plage.

Seront également évoqués celles et ceux qui ont refusé la défaite, qui se sont rebellés contre l’occupation, ont rejeté la collaboration et pris tous les risques pour la libération de Trouville-sur-Mer et ses environs.

Comment la ville a vécu les derniers mois de l’occupation, mêlant espérance nouvelle et extrême prudence, jusqu’au jour tant attendu de la Libération du 24 août 1944. Enfin, comment Trouville-sur-Mer va se relever de tous ces évènements et quelles traces demeurent aujourd’hui de cette période trouble de notre histoire.

C’est l’ensemble de ces récits qui vous seront racontés au cours de cette visite afin que cette période moins connue de l’histoire de Trouville-sur-Mer et les personnes l’ayant vécue ne soient pas oubliées.

Trouville-sur-Mer, la reine des plages qui a perdu son sourire

Ainsi pourrait-on résumer l’état d’esprit en ce 19 juin 1940, début de quatre années d’occupation par les troupes allemandes.

Quatre années où les trouvillais seront confrontés à une vie rude, austère, opprimante. Aussi tragiques que seront les événements qu’ils vont vivre, ils garderont néanmoins en eux la flamme de l’espérance d’une liberté prochaine.

Vous découvrirez au cours de cette visite le quotidien des trouvillais et trouvillaises durant cette période difficile. Les changements de leurs habitudes de vie, la mise en place d’opération militaire comme l’opération Seelowe ou encore la construction du Mur de l’Atlantique qui va transformer le visage de la plage.

Seront également évoqués celles et ceux qui ont refusé la défaite, qui se sont rebellés contre l’occupation, ont rejeté la collaboration et pris tous les risques pour la libération de Trouville-sur-Mer et ses environs.

Comment la ville a vécu les derniers mois de l’occupation, mêlant espérance nouvelle et extrême prudence, jusqu’au jour tant attendu de la Libération du 24 août 1944. Enfin, comment Trouville-sur-Mer va se relever de tous ces évènements et quelles traces demeurent aujourd’hui de cette période trouble de notre histoire.

C’est l’ensemble de ces récits qui vous seront racontés au cours de cette visite afin que cette période moins connue de l’histoire de Trouville-sur-Mer et les personnes l’ayant vécue ne soient pas oubliées. .

32 boulevard Fernand Moureaux

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 10:30:00

fin : 2024-08-24 12:30:00



L’événement VISITE COMMENTÉE TROUVILLE-SUR-MER SOUS L’OCCUPATION Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Trouville