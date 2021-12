Brest Brest Brest, Finistère Visite commentée : « Toutes les couleurs du noir » Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Visite commentée : « Toutes les couleurs du noir » Brest, 21 décembre 2021, Brest. Visite commentée : « Toutes les couleurs du noir » Musée des Beaux-Arts 24 Rue Traverse Brest

2021-12-21 15:00:00 – 2021-12-21 16:00:00 Musée des Beaux-Arts 24 Rue Traverse

Longtemps bannie du spectre des couleurs, la couleur noire tient une place particulière dans l'histoire de l'art. Après l'obscurité de la nuit représentée à travers les nocturnes, l'austérité ou au contraire l'élégance du vêtement marqueur d'un statut social, le noir s'affranchit de toute représentation pour devenir un sujet en soi au XXe siècle. Réservation obligatoire (jauge limitée). Tarif(s) : réduit, 4 € ; normal, 6 €. Contact : tél. 02 98 00 87 96

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Musée des Beaux-Arts 24 Rue Traverse Ville Brest lieuville Musée des Beaux-Arts 24 Rue Traverse Brest