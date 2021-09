Vesoul Musée Georges-Garret Haute-Saône, Vesoul Visite commentée thématique – Jean-Léon Gérôme Musée Georges-Garret Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul

Visite commentée thématique – Jean-Léon Gérôme

le dimanche 19 septembre

Artiste orientaliste réputé au XIXe siècle, Gérôme participe aussi au renouveau de la peinture d’Histoire. Peintre et sculpteur, il se passionne pour la sculpture polychrome. Personnalité incontournable de la société parisienne sous le Second Empire, Gérôme forme de très nombreux élèves dans son atelier à l’Ecole nationale des Beaux-Arts. Le musée Georges-Garret présente un fonds exceptionnel dédié à cet artiste natif de Vesoul, complété par les tableaux naturalistes de quelques uns de ses élèves (Pascal Dagnan-Bouveret, Gustave Courtois, Jules-Alexis Muenier, Auguste Girardot, René-Xavier Prinet).

Musée Georges-Garret

