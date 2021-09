Narbonne Temple de l'Église Réformée Aude, Narbonne Visite commentée Temple de l’Église Réformée Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite commentée Temple de l’Église Réformée, 18 septembre 2021, Narbonne. Visite commentée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de l’Église Réformée

Accueil et visites du temple par les membres du conseil presbytéral de Narbonne. Exposition sur les repas dans la Bible.

Masque obligatoire

Visites du temple de l’Église réformée. Temple de l’Église Réformée 6 boulevard Condorcet, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

