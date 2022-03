Visite commentée sur les traces de l’ancien camp de Pithiviers Pithiviers, 21 avril 2022, Pithiviers.

Pithiviers, le jeudi 21 avril à 15:00

Dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers, furent internés, entre 1941 et 1943, plus de 16 000 juifs. Près de 4 700 enfants furent arrêtés lors de la rafle du Vel d’Hiv, du 15 août au 27 septembre 1942. Ils furent transférés depuis les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers à Drancy, avant leur déportation à Auschwitz où ils furent assassinés. Lors de cette visite, le guide vous racontera, à l’aide de témoignages, photos et archives, ce qu’a été le camp de Pithiviers et la vie des milliers de juifs internés. Visite animée par une guide du CERCIL. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

Office de Tourisme du Grand Pithiverais, 1 mail ouest, Pithiviers



