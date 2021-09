Visite commentée sur les arbres emblématiques de la Provence Parc du Château d’eau,84170 Monteux, 19 septembre 2021, Monteux.

Visite commentée sur les arbres emblématiques de la Provence

Parc du Château d’eau, 84170 Monteux, le dimanche 19 septembre à 14:30

Venez découvrir la petite et la grande histoire de ces arbres du quotidien auxquels nous ne prêtons même plus attention. Nous évoquerons ensemble leurs particularités botaniques, anciennes utilisations pratiques et alimentaires, légendes, liens avec différentes religions, les pratiques folkloriques qui leur sont rattachées, leurs vertus médicinales anciennes et actuelles. Après cette balade courte en distance et accessible à tous, vous ne verrez plus ces arbres de la même façon.

Avec Mille et une plantes

