Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais, le samedi 18 septembre à 14:00

La bibliothèque Robinson vous invite à découvrir deux sélections de livres pour enfant : l’édition de livres adaptés pour la jeunesse et la représentation du handicap dans la littérature de jeunesse. Puis, place à une expérimentation de sonorisation autour d’une exposition pour apprendre à lire une image avec ses oreilles.

Entrée libre, dans le respect des conditions sanitaires, port du masque obligatoire.

Explorer l’entrée dans la lecture de textes et d’images par différents chemins ! Direction des Affaires Culturelles du Pas-de-Calais 37 rue du Temple, 62000 arras Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

