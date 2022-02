Visite commentée sur le thème des arbres remarquables du parc Jouvet Parc Jouvet Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

En plein coeur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles. Cette surprenante visite se concentrera sur les plus beaux sujets, vous invitant à découvrir des merveilles végétales insoupçonnées.

Sur inscription. Groupe limité – RV au belvédère du Champ de Mars

Circuit-découverte dans le parc Jouvet sur le thème des arbres remarquables. Parc Jouvet Avenue de la Comète, 26000 Valence

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

