En plein coeur de Valence, le parc Jouvet conserve des espèces arboricoles exceptionnelles. Cette surprenante visite se concentrera sur les plus beaux sujets, vous invitant à découvrir des merveilles végétales insoupçonnées.

Sur inscription. Groupe limité – RV au belvédère du Champ de Mars

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

