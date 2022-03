Visite commentée sur la biodiversité en ville Pithiviers Pithiviers Catégorie d’évènement: Pithiviers

La ville de Pithiviers est labellisée 3 fleurs par conseil national des villes et villages fleuris. Un label qui récompense les efforts du service espaces verts pour embellir le cadre de vie des habitants. Des actions sont également mises en place pour favoriser le développement de la biodiversité en ville. Pendant cette promenade commentée, vous découvrirez différentes zones gérées par la ville : parcs, jardins, mails et zones de refuge de la biodiversité. Vous apprendrez à reconnaitre les plantes sauvages et ornementales les plus communes. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur.

