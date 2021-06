Genève Musée Barbier-Mueller Genève Visite commentée « Steve McCurry & Musée Barbier-Mueller, wabi-sabi : la beauté dans l’imperfection » Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le musée Barbier-Mueller a invité le célèbre photographe Steve McCurry à élaborer une exposition qui reflète deux valeurs qu’ils partagent, leur ouverture sur l’humanité et leur forte sensibilité à la beauté. Steve McCurry explore la philosophie du _wabi-sabi_ (la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes) à travers trente de ses œuvres. Le musée Barbier-Mueller associe aux images de l’artiste des objets de ses propres collections sélectionnés sur des critères formels. Proposant un nouveau regard sur le travail d’une des voix pionnières de la photographie, cette juxtaposition engendre des échos non seulement esthétiques mais aussi narratifs. I**nscription obligatoire, nombre de places limité.**

Tarif plein CHF 12.-, tarif réduit CHF 8.- (Amis du musée Barbier-Mueller, AVS, carte Raiffeisen))

Une visite commentée de l’exposition temporaire pour mieux comprendre le dialogue qui se noue entre des œuvres du célèbre photographe américain Steve McCurry et des objets du musée Barbier-Mueller. Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève

