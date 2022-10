Visite commentée : Stade du Pré Fleuri Sermoise-sur-Loire Sermoise-sur-Loire Catégories d’évènement: Nivre

Sermoise-sur-Loire

Visite commentée : Stade du Pré Fleuri Sermoise-sur-Loire, 26 octobre 2022, Sermoise-sur-Loire. Visite commentée : Stade du Pré Fleuri

Lieu-dit Faubourg de Lyon Sermoise-sur-Loire Nivre

2022-10-26 – 2022-10-26 Sermoise-sur-Loire

Nivre Sermoise-sur-Loire 14 14 EUR Visite commentée du Stade du Pré Fleuri à 14h et à 16h à SERMOISE SUR LOIRE.

Les visiteurs seront accompagnés d’un guide (salarié du club) qui présentera tous les recoins du stade et seront plongés en immersion dans l’univers de l’USON.

Billetterie en ligne : https://billetterie.usonrugbyplus.com/fr

Tarifs : 10€/ 14€.

Min : 8 et max : 15 personnes.

Infos au 03.86.71.62.12 contact@usonrugbyplus.com +33 3 86 71 62 12 https://billetterie.usonrugbyplus.com/fr Sermoise-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Nivre, Sermoise-sur-Loire Autres Lieu Sermoise-sur-Loire Adresse Lieu-dit Faubourg de Lyon Sermoise-sur-Loire Nivre Ville Sermoise-sur-Loire lieuville Sermoise-sur-Loire Departement Nivre

Sermoise-sur-Loire Sermoise-sur-Loire Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sermoise-sur-loire/

Visite commentée : Stade du Pré Fleuri Sermoise-sur-Loire 2022-10-26 was last modified: by Visite commentée : Stade du Pré Fleuri Sermoise-sur-Loire Sermoise-sur-Loire 26 octobre 2022 Lieu-dit Faubourg de Lyon Sermoise-sur-Loire Nivre Nivre Sermoise-sur-Loire

Sermoise-sur-Loire Nivre