VISITE COMMENTÉE ST ANDRÉ DE RIEUSSEC Avène, 29 avril 2022, Avène.

VISITE COMMENTÉE ST ANDRÉ DE RIEUSSEC Avène

2022-04-29 15:30:00 – 2022-04-29

Avène Hérault Avène

EUR 3 3 La restauration de l’église protoromane de Saint André de Rieussec a été le premier chantier de l’association et un des plus important par la richesse historique et architecturale de cette église du XIème siècle, de style protoroman. Des visites guidées, à l’initiative des membres de l’association sont proposées pendant la période estivale de mai à octobre. Vous y découvrirez non seulement les caractéristiques architecturales exceptionnellement conservées du XIème siècle, mais également son histoire et celle des différents lieux aux alentours à travers les siècles et jusqu’à nos jours. Les vitraux de l’église Saint Martin d’Avène, entièrement restaurée, sont en cours d’installation. Le magnifique vitrail central Saint Martin est en place dans le chœur. L’association a participé de façon conséquente au financement de ce projet. La remise en état des cloches de nos anciens clochers ainsi que celles des statues de nos églises et des personnages des crèches fait partie des actions de notre association pour la sauvegarde du patrimoine. Dans chaque village, les amis du Haut pays d’orb s’attachent à remettre en valeur des lieux et sites témoins de notre passé, comme les calades, les fours à pain, les séchoirs à châtaignes, les fontaines et calvaires. Visites commentées par Jacques RIAC de l’association Les Amis du Haut Pays d’Orb. Début de la visite à 15h45 – Tarif: 3 € Chapelle située route de Serviès (34260 Avène) Visite adaptée aux enfants Possibilité de visite en groupe (à partir de 6 personnes) sur demande, les vendredi, samedi et vacances scolaires. Proposé par Les Amis du Haut Pays d’Orb» nTél : 06 84 23 78 78 ou 06 77 75 69 84

Des visites guidées, à l’initiative des membres de l’association sont proposées pendant la période estivale de mai à octobre. Vous y découvrirez non seulement les caractéristiques architecturales exceptionnellement conservées du XIème siècle, mais également son histoire et celle des différents lieux aux alentours à travers les siècles et jusqu’à nos jours.

La restauration de l’église protoromane de Saint André de Rieussec a été le premier chantier de l’association et un des plus important par la richesse historique et architecturale de cette église du XIème siècle, de style protoroman. Des visites guidées, à l’initiative des membres de l’association sont proposées pendant la période estivale de mai à octobre. Vous y découvrirez non seulement les caractéristiques architecturales exceptionnellement conservées du XIème siècle, mais également son histoire et celle des différents lieux aux alentours à travers les siècles et jusqu’à nos jours. Les vitraux de l’église Saint Martin d’Avène, entièrement restaurée, sont en cours d’installation. Le magnifique vitrail central Saint Martin est en place dans le chœur. L’association a participé de façon conséquente au financement de ce projet. La remise en état des cloches de nos anciens clochers ainsi que celles des statues de nos églises et des personnages des crèches fait partie des actions de notre association pour la sauvegarde du patrimoine. Dans chaque village, les amis du Haut pays d’orb s’attachent à remettre en valeur des lieux et sites témoins de notre passé, comme les calades, les fours à pain, les séchoirs à châtaignes, les fontaines et calvaires. Visites commentées par Jacques RIAC de l’association Les Amis du Haut Pays d’Orb. Début de la visite à 15h45 – Tarif: 3 € Chapelle située route de Serviès (34260 Avène) Visite adaptée aux enfants Possibilité de visite en groupe (à partir de 6 personnes) sur demande, les vendredi, samedi et vacances scolaires. Proposé par Les Amis du Haut Pays d’Orb» nTél : 06 84 23 78 78 ou 06 77 75 69 84

Avène

dernière mise à jour : 2022-05-13 par