"Souvenir d'une plage, mythologie d'un possible littoral", conçu par l'artiste Corène Caubel, est le point de départ d'un parcours artistique en bord de rivière, le Thouet, sur les communes de Thouars, St Jean de Thouars et St Jacques de Thouars. Cette visite à 3 voix vous fera découvrir des paysages thouarsais autour des 3 œuvres crées. Randonnée de 3h/8km Visite programmée dans le cadre du Printemps du Thouet.

