Chinon Indre-et-Loire 2.5 4 EUR Venez découvrir l’invisible et les petites anecdotes des œuvres présentées dans la salle des États-Généraux. Une lecture insolite des œuvres dans leur contexte historique et artistique. Adultes et enfants dès 8 ans

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

Rendez-vous au Ca c.daguenet@cc-cvl.fr +33 2 47 58 09 05 https://www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi/presentation-du-musee/ Venez découvrir l’invisible et les petites anecdotes des œuvres présentées dans la salle des États-Généraux. Une lecture insolite des œuvres dans leur contexte historique et artistique. Adultes et enfants dès 8 ans

