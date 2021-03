Louesme Jardin Ressource Louesme, Yonne Visite commentée : Safari potager Jardin Ressource Louesme Catégories d’évènement: Louesme

Yonne

Visite commentée : Safari potager Jardin Ressource, 5 juin 2021-5 juin 2021, Louesme. Visite commentée : Safari potager

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à Jardin Ressource

En passant par le Jardin Ressource, jardin partagé de l’association, parcourez le territoire, poussez les portes des jardins et rencontrez les jardiniers de Puisaye. Portes ouvertes des jardins potagers amateurs de Puisaye. Jardin Ressource Les Taupins, 89350 Louesme Louesme Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Louesme, Yonne Autres Lieu Jardin Ressource Adresse Les Taupins, 89350 Louesme Ville Louesme