Visite commentée « Regard sur … l’exposition « Des épées pour la Saône » Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Visite commentée « Regard sur … l’exposition « Des épées pour la Saône » Chalon-sur-Saône, 8 janvier 2023, Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône. Visite commentée « Regard sur … l’exposition « Des épées pour la Saône » Musée Vivant Denon Place de l’Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon

2023-01-08 – 2023-01-08

Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône EUR 3.6 3.6 L’exposition dévoile les recherches récentes autour du phénomène des dépôts métalliques de l’âge du Bronze dans ou à proximité de l’eau, en tentant de résoudre leur énigme. Accompagné d’un guide-conférencier, découvrez les trésors immergés de l’âge du Bronze. musee.denon@chalonsursaone.fr +33 3 85 94 74 41 Place de l’Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-Saône Adresse Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Place de l'Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Ville Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône lieuville Place de l'Hôtel de Ville Musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire

Visite commentée « Regard sur … l’exposition « Des épées pour la Saône » Chalon-sur-Saône 2023-01-08 was last modified: by Visite commentée « Regard sur … l’exposition « Des épées pour la Saône » Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 8 janvier 2023 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Musée Vivant Denon Place de l'Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire