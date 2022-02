Visite commentée Quai des arts • Médiathèque Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Manon Bello, chargée de la Photothèque du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse vous fait découvrir le temps de cette visite, le travail d’Eugène Trutat (1840-1910), photographe, pyrénéiste, scientifique et naturaliste. Son approche humaniste et sa démarche documentaire dans ses prises de vues mais aussi les techniques photographiques utilisées en cette fin de XIXe-début XXe siècle permettent de capturer des instants de vie. Ce photographe s’inscrit comme un véritable témoin de son époque et met en avant le rôle et le travail des femmes d’antan. Manon Bello, chargée de la Photothèque du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse vous fait découvrir le temps de cette visite, le travail d’Eugène Trutat (1840-1910), photographe, […] Quai des arts • Médiathèque Quai des arts • Médiathèque, Cugnaux Cugnaux Haute-Garonne

