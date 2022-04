Visite commentée Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Visite commentée Port-Bail-sur-Mer, 12 août 2022, Port-Bail-sur-Mer. Visite commentée Port-Bail-sur-Mer

2022-08-12 09:30:00 09:30:00 – 2022-08-12 11:00:00 11:00:00

Port-Bail-sur-Mer Manche Déjà présent à l’époque Gallo-Romaine, le petit village de Portbail, abrité de la mer grâce à son havre, est l’un des plus pittoresque du Cotentin. De son église du XIe siècle au clocher fortifié à son baptistère unique au nord de la Loire, son charme et sa quiétude en font un vrai décor de carte postale. Déjà présent à l’époque Gallo-Romaine, le petit village de Portbail, abrité de la mer grâce à son havre, est l’un des plus pittoresque du Cotentin. De son église du XIe siècle au clocher fortifié à son baptistère unique au nord de la Loire, son… Déjà présent à l’époque Gallo-Romaine, le petit village de Portbail, abrité de la mer grâce à son havre, est l’un des plus pittoresque du Cotentin. De son église du XIe siècle au clocher fortifié à son baptistère unique au nord de la Loire, son charme et sa quiétude en font un vrai décor de carte postale. Port-Bail-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer lieuville Port-Bail-sur-Mer Departement Manche

Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/port-bail-sur-mer/

Visite commentée Port-Bail-sur-Mer 2022-08-12 was last modified: by Visite commentée Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer 12 août 2022 manche Port-Bail-sur-Mer

Port-Bail-sur-Mer Manche