le jeudi 19 août à 11:00

Visite flash, “Un objet, une histoire”. Venez (re)découvrir l’Histoire par le biais d’objets, de documents appartenant au musée de la Résistance et du Combattant et de créer leur propre histoire. —————————————————————————————————————————————————————————————————

2021-08-19T11:00:00 2021-08-19T11:30:00

