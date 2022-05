Visite commentée Pôle culturel Saint-Vaast Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Visite commentée Pôle culturel Saint-Vaast, 4 juin 2022, Arras. Visite commentée

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Pôle culturel Saint-Vaast

Visites-flash, lectures, croquis en salle,et autres surprises vous attendent.À cette occasion, les ateliers du musée dévoilent leur jardin secret.

Entrée libre

Bientôt l’été et vous rêvez déjà de verdure ? Découvrez les collections sous l’angle inattendu de la nature et des saisons. Pôle culturel Saint-Vaast musée des beaux arts d’arras Arras Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu Pôle culturel Saint-Vaast Adresse musée des beaux arts d'arras Ville Arras lieuville Pôle culturel Saint-Vaast Arras Departement Pas-de-Calais

Pôle culturel Saint-Vaast Arras Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/

Visite commentée Pôle culturel Saint-Vaast 2022-06-04 was last modified: by Visite commentée Pôle culturel Saint-Vaast Pôle culturel Saint-Vaast 4 juin 2022 arras Pôle culturel Saint-Vaast Arras

Arras Pas-de-Calais