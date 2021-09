Nalliers l'îlot les tours 85370 Nalliers Nalliers, Vendée Visite commentée pigeonnier seigneurial 17s. l’îlot les tours 85370 Nalliers Nalliers Catégories d’évènement: Nalliers

Vendée

Visite commentée pigeonnier seigneurial 17s. l’îlot les tours 85370 Nalliers, 18 septembre 2021, Nalliers. Visite commentée pigeonnier seigneurial 17s.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à l’îlot les tours 85370 Nalliers

pigeonnier seigneurial, un des plus grands en France, toîture restaurée, le reste en parfait état. Visite caves ancien château et extérieurs.

gratuit

pigeonnier seigneurial 17es. l’îlot les tours 85370 Nalliers 85370 Nalliers Nalliers Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nalliers, Vendée Autres Lieu l'îlot les tours 85370 Nalliers Adresse 85370 Nalliers Ville Nalliers lieuville l'îlot les tours 85370 Nalliers Nalliers