Nice Musée Matisse Alpes-Maritimes, Nice Visite commentée Pierre Matisse, un marchand d’art à New York Musée Matisse Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite commentée Pierre Matisse, un marchand d’art à New York Musée Matisse, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nice. Visite commentée Pierre Matisse, un marchand d’art à New York

Musée Matisse, le samedi 3 juillet à 19:00

Pendant près de soixante années, la Pierre Matisse Gallery s’est employé à construire des notoriétés et à valoriser les carrières américaines des grandes figures de la galerie que furent Henri Matisse, Joan Miró, Alexander Calder, Balthus, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet et Marc Chagall, pour ne citer que les principaux.

Sur Réservation

Découverte du parcours exceptionnel du plus jeune fils d’Henri Matisse, figure incontournable du monde de l’art moderne. Musée Matisse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Matisse Adresse 164 avenue des Arènes de Cimiez, 6000, Nice Ville Nice lieuville Musée Matisse Nice