Visite commentée : Parc fleuri du Mas de Bruguerolle Jardin du Mas de Bruguerolle Saint-Ambroix

Visite commentée : Parc fleuri du Mas de Bruguerolle Profitez de l’évènement « Rendez-vous aux jardins ! » pour découvrir en visite commentée le parc fleuri ! 31 mai – 2 juin Jardin du Mas de Bruguerolle Adultes : 6€. Moins de 18 ans et groupes : 4€. Moins de 6 ans : gratuit. Une rose du jardin offerte pour chaque entrée payante ! Départ des visites chaque jour à 10h, 11h, 14h, 15h, 16, 17h.

Jardin du Mas de Bruguerolle 870 route de Barjac, 30500 Saint-Ambroix Saint-Ambroix 30500 Gard Occitanie Jardin privé au milieu d’un parc arboré de 1 ha entourant une bâtisse agricole du XIXe siècle en bord de Cèze, au pied des Cévennes. Jardin à l’anglaise, jardin de terre de bruyère (hortensias, camélias, etc.), jardin japonais, jardin à la française (250 rosiers, labyrinthe), jardin méditerranéen avec son ancienne noria. 650 variétés d’iris, magnolias, cèdres bicentenaires. Collection de graminées et de nénuphars, verger et potager.

Ouvert de juin à septembre. à 15 mn de Rousson, sur la D 904, 870 route de Barjac, épouvantail à l’entrée. Parking

