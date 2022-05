Visite commentée parc de la solitude Mons-en-Barœul Catégories d’évènement: Mons-en-Barœul

parc de la solitude, le samedi 4 juin à 14:00

Venez rendre visite aux jardiniers de votre ville lors des rendez-vous aux jardins ! Profitez d’une balade commentée dans les parcs, d’animations et d’ateliers éco-responsables, le tout en musique ! Au programme : des manèges, des jeux nature, des ateliers créatifs et des visites…

Les rendez vous aux jardins de Mons en Baroeul parc de la solitude rue Schweitzer, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul Nord

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00

