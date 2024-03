Visite commentée par la propriétaire : Le parc comme un décor de film. Château et Parc de Bois Cornillé Val-d’Izé, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée par la propriétaire : Le parc comme un décor de film. Découvrez le parc, magnifique écrin du film de Gilles Legardinier : « Complètement cramé ! » tourné avec les stars John Malkovich, Fanny Ardant, Emilie Dequenne et Philippe Bas. 1 et 2 juin Château et Parc de Bois Cornillé Adulte : 6€ – Mineur accompagné : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T16:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Avec la propriétaire vous apprendrez l’histoire de ce lieu conçu pour la promenade à la Belle époque. Et vous découvrirez les nombreux secrets du tounage, une aventure qui a duré trois mois au printemps 2022.

Château et Parc de Bois Cornillé 17 rue du château, 35450 Val-d’Izé Val-d’Izé 35450 Ille-et-Vilaine Bretagne 06 07 79 11 32 https://www.boiscornille.fr/ https://www.facebook.com/boiscornille/;https://www.instagram.com/boiscornille/?hl=fr Les paysagistes du XIXème, Bühler et André ont conçu un vaste parc ouvrant des perspectives sur le château néogothique, les bois, étangs et pâtures. La promenade harmonieuse offre des surprises variées : l’élégant parterre français, le calme de l’étang muré, l’intimité de l’allée de mousse, les chemins creux et jardinets fleuris des pavillons d’octroi…

©Ricardo Vaz Palma – Bidibul Productions