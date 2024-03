Visite commentée orientée à sensibiliser les cinq sens Jardin de Marike Aire-sur-la-Lys, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée orientée à sensibiliser les cinq sens Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Marike Tarif : 5€ gratuité -15ans

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

La visite habituelle mettra l’accent donc sur le toucher particulier de certaines plantes,les odeurs conduiront aux plantes qui les émanent. Les pespectives visuelles voulues permettront de trouver des simples ,et autres surprises à goûter. Des arrêts » pause et silence » obligeront à écouter les manifestations de la nature.

Jardin de Marike 60 rue du Portugal, 62120 Aire-sur-la-Lys, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais Hauts-de-France 06 09 52 39 40 [{« type »: « phone », « value »: « 0609523940 »}] Ce jardin inattendu caché entre ville et marais accueille des vivaces en couvre-sol, des arbres et arbustes aux floraisons échelonnées, associées par palettes de couleur. Des fruitiers sur prairie fleurie sont au service de ruches,récemment installées.

