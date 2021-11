Genève Musée Barbier-Mueller Genève Visite commentée “Objets de l’âge du bronze d’Asie du Sud-Est : une iconographie fantastique” Musée Barbier-Mueller Genève Catégorie d’évènement: Genève

Au cours de la visite, la guide-conférencière insistera sur l’iconographie si particulière à l’art de Đông Sơn dont les scènes figurées et les motifs géométriques recèlent des indices révélateurs sur certains aspects de cette culture s’épanouissant au nord du Vietnam et au Sud de la Chine entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère.

CHF 12.- (normal), CHF 8.- (réduit)

Mieux comprendre l'art de Dông Son par la lecture des décors embellissant sa production matérielle, notamment ses vases, tambours, cloches et parures en bronze

