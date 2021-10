Visite commentée « Objets de l’âge du Bronze d’Asie du Sud-Est : une iconographie fantastique » Musée Barbier-Mueller, 7 novembre 2021, Genève.

Visite commentée « Objets de l’âge du Bronze d’Asie du Sud-Est : une iconographie fantastique »

du dimanche 7 novembre au dimanche 5 décembre à Musée Barbier-Mueller

Au cours de cette visite, notre guide-conférencière Irène Gautier insistera sur l’iconographie si particulière à l’art de Đông Sơn dont les scènes figurées et les motifs géométriques recèlent des indices révélateurs sur certains aspects de cette culture s’épanouissant au nord du Vietnam et au Sud de la Chine entre le IVe siècle avant notre ère et le IVe siècle de notre ère. ### Informations pratiques **Dimanche 7 novembre** et **dimanche 5 décembre** à **14h30** **Durée :** 45 à 60 minutes **Public :** dès 12 ans Certificat Covid et pièce d’identité obligatoires. ### Tarifs **Tarif plein :** 12.-frs **Tarif réduit :** 8.-frs (pour les Amis du musée Barbier-Mueller, AVS/Senior, étudiants et cartes Raiffeisen.) ### Réservation obligatoire * Achat des billets sur notre boutique en ligne : [7 novembre](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/dimanche-7-novembre-visite-commentee-objets-de-lage-du-bronze-dasie-du-sud-est-une-iconographie-fantastique/) / [5 décembre](https://www.barbier-mueller.ch/boutique/billetterie/dimanche-5-decembre-visite-commentee-objets-de-lage-du-bronze-dasie-du-sud-est-une-iconographie-fantastique/) * Par téléphone au 022 312 02 72 (règlement par carte Visa/MasterCard) Annulation jusqu’à 48h à l’avance pour un remboursement. Sous réserve d’un nombre minimum de participant-e-s. Consulter le site internet la veille de l’événement pour savoir s’il est maintenu ou annulé.

Tarif plein CHF 12.- / Tarif réduit CHF 8.-

Visite commentée au Musée Barbier-Mueller, dimanche 7 novembre et dimanche 5 décembre 2021 à 14h30. Exposition : Art de Ðông Sơn, Asie du Sud-Est

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T14:30:00 2021-11-07T15:30:00;2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T15:30:00