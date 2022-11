Visite commentée « Nohant autrement » Nohant-Vic, 26 novembre 2022, Nohant-Vic.

Visite commentée « Nohant autrement »

Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre

2022-11-26 – 2022-11-26

Nohant-Vic

Indre

Nohant-Vic

Visite commentée pour (re)découvrir la demeure de George Sand sous l’angle des principaux aménagements qu’elle fit réaliser en fonction de ses besoins et des évolutions techniques dont elle fut témoin tout au long du XIXe siècle : -La modernité avec -l’extraordinaire fourneau de la cuisine, -la salle de bain et son bouilleur et -le chauffage grâce au calorifère.

-Les arts avec -le théâtre de marionnettes, la scène du théâtre dont le décor a été changé récemment ainsi que les deux costumes restaurés et désormais exposés sur la scène et enfin -l’atelier pour son fils Maurice dans le grenier !

-La chambre de Lina Calamatta, la belle-fille, installée au moment du mariage de Maurice et de Lina, et magnifiquement restaurée.

Visite guidée de la Maison de George Sand « Nohant Autrement ».

+33 2 54 31 06 04 http://www.maison-george-sand.fr/

© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux

Nohant-Vic

dernière mise à jour : 2022-11-22 par