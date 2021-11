Veules-les-Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime, Veules-les-Roses Visite commentée nocturne Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Visite commentée nocturne Veules-les-Roses, 29 décembre 2021, Veules-les-Roses. Visite commentée nocturne Office de Tourisme de Veules-les-Roses 27 Rue Victor Hugo Veules-les-Roses

2021-12-29 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-29 Office de Tourisme de Veules-les-Roses 27 Rue Victor Hugo

Veules-les-Roses Seine-Maritime Veules-les-Roses Découvrez Veules-les-Roses comme vous ne l’avez jamais vu ! L’office de tourisme de la Côte d’Albâtre vous propose une visite commentée nocturne, baladez-vous à la lumière des lampions et émerveillez-vous devant ce plus beau village de France. Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Veules-les-Roses pour récupérer vos lampions avant le départ pour la visite.

Réservation obligatoire.

1er départ pour la visite : 17h15

info@cote-albatre-tourisme.fr +33 2 35 97 00 63

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Office de Tourisme de Veules-les-Roses 27 Rue Victor Hugo Ville Veules-les-Roses lieuville Office de Tourisme de Veules-les-Roses 27 Rue Victor Hugo Veules-les-Roses