Visite commentée nocturne Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: 61110

Rémalard-en-Perche

Visite commentée nocturne Rémalard en Perche, 6 août 2022, Rémalard en Perche. Visite commentée nocturne Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-08-06 20:30:00 – 2022-08-06 Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 A la tombée de la nuit, la fraîcheur est propice à une balade par les rues de Rémalard. A mesure que la nuit tombe, nous remonterons le temps… Sur inscription. Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. A la tombée de la nuit, la fraîcheur est propice à une balade par les rues de Rémalard. A mesure que la nuit tombe, nous remonterons le temps… Sur inscription. Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en… mediatheque@remalard-en-perche.com +33 2 33 83 65 93 https://mediatheque-remalardenperche.fr/ A la tombée de la nuit, la fraîcheur est propice à une balade par les rues de Rémalard. A mesure que la nuit tombe, nous remonterons le temps… Sur inscription. Pratique : à la Médiathèque-Galerie Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche. Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 61110, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Bellou sur Huisne 2 rue de l'Huisne Ville Rémalard en Perche lieuville Bellou sur Huisne 2 rue de l'Huisne Rémalard en Perche Departement 61110

Rémalard en Perche Rémalard en Perche 61110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Visite commentée nocturne Rémalard en Perche 2022-08-06 was last modified: by Visite commentée nocturne Rémalard en Perche Rémalard en Perche 6 août 2022 61110 Rémalard en Perche

Rémalard en Perche 61110