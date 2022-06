Visite commentée nocturne de l’Eglise des Jésuites Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: 67120

Molsheim

Visite commentée nocturne de l’Eglise des Jésuites Molsheim, 21 juillet 2022, Molsheim. Visite commentée nocturne de l’Eglise des Jésuites Molsheim

2022-07-21 – 2022-07-21

Molsheim 67120 L’Eglise des Jésuites est un élément clé de la ville médiéval de Molsheim. La petite sœur de la cathédrale de Strasbourg. Visite exceptionnelle en nocturne, c’est découvrir cet édifice sous un nouvel angle. Nos guides sauront vous faire remonter le temps lors de ces 2 heures de visites. En pratique : Minimum de participants 8 et maximum 30. Formulaire d’inscrption en ligne A découvrir en nocturne L’Eglise des Jésuites est un élément clé de la ville médiéval de Molsheim. La petite sœur de la cathédrale de Strasbourg. Visite exceptionnelle en nocturne, c’est découvrir cet édifice sous un nouvel angle. Nos guides sauront vous faire remonter le temps lors de ces 2 heures de visites. En pratique : Minimum de participants 8 et maximum 30. Formulaire d’inscrption en ligne Molsheim

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 67120, Molsheim Autres Lieu Molsheim Adresse Ville Molsheim lieuville Molsheim Departement 67120

Molsheim Molsheim 67120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/molsheim/

Visite commentée nocturne de l’Eglise des Jésuites Molsheim 2022-07-21 was last modified: by Visite commentée nocturne de l’Eglise des Jésuites Molsheim Molsheim 21 juillet 2022 67120 Molsheim

Molsheim 67120