VISITE COMMENTÉE : MYTHIQUE PRÉHISTOIRE Le Mans, 26 février 2022, Le Mans. VISITE COMMENTÉE : MYTHIQUE PRÉHISTOIRE Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

2022-02-26 – 2022-02-26 Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau

Le Mans Sarthe EUR 6 6 De la maitrise du feu aux dolmens, la Préhistoire est une période fascinante. La visite au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt propose de découvrir certains des ses aspects, notamment grâce à la manipulation d’objets et de matières spécifiques.

Sur inscription dans la limite des places disponibles

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi Visite commentée : Mythique préhistoire carre.plantagenet@lemans.fr +33 2 43 47 46 45 http://www.lemans.fr/musees De la maitrise du feu aux dolmens, la Préhistoire est une période fascinante. La visite au musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt propose de découvrir certains des ses aspects, notamment grâce à la manipulation d’objets et de matières spécifiques.

Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi Musée Jean-Claude-Boulard – Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans

