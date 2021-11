Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Visite commentée Musée GEROME et la légende napoléonienne Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Vesoul Haute-Saône Jean-Léon Gérôme et la légende napoléonienne sont à l’honneur le 12 décembre au musée Garret lors d’une visite commentée sur l’Arabe effaroucheur d’alouettes.

Visite commentée à 15h et à 16h30

