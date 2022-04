Visite commentée – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visite commentée – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan, 24 avril 2022, Argentan. Visite commentée – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 16:00:00

Argentan Orne Tout au long de la saison découvrez les sept espaces chronologiques et thématiques qui jalonnent le parcours de visite. Assistez à cette visite pour découvrir les collections et le parcours des deux artistes. Tout au long de la saison découvrez les sept espaces chronologiques et thématiques qui jalonnent le parcours de visite. Assistez à cette visite pour découvrir les collections et le parcours des deux artistes. musee-leger-mare@argentan.fr +33 2 33 16 55 97 Tout au long de la saison découvrez les sept espaces chronologiques et thématiques qui jalonnent le parcours de visite. Assistez à cette visite pour découvrir les collections et le parcours des deux artistes. Argentan

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Ville Argentan lieuville Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Visite commentée – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan 2022-04-24 was last modified: by Visite commentée – Musée Fernand Léger – André Mare Argentan Argentan 24 avril 2022 argentan Orne

Argentan Orne