Musée Félix Ziem, le dimanche 13 mars à 16:00

Embarquons pour l’Italie ! Comme nombre d’artistes, l’Italie est pour Ziem le pays de l’art par excellence. Surnommé le « Peintre de Venise », il visitera pourtant toute la botte italienne : de Vérone à Syracuse, en passant par Rome et par Florence. Il réalisera également des portraits des personnes croisées lors de ces voyages, témoignant avec émotion de sa sympathie pour les populations locales. A découvrir ensemble !

Entrée libre

Venez découvrir notre nouvelle exposition “Ziem et l’Italie”, lors d’une visite commentée par notre médiateur. Musée Félix Ziem Boulevard du 14 juillet, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

2022-03-13T16:00:00 2022-03-13T17:30:00

