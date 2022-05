visite commentée Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Une visite qui vous fera plonger dans l’univers du Studio Harcourt

Depuis sa création en 1934, Studio Harcourt, hors du temps et des modes, préserve et cultive les valeurs fondamentales qui ont forgé son succès et sa réputation : l'exigence de l'excellence, le respect d'une esthétique et une élégance à la française. Le style Harcourt est devenu un gage d'éternité, une référence iconographique qui, au fil des années, s'impose comme une signature incontournable.

Since its creation in 1934, Studio Harcourt, outside of time and fashion, preserves and cultivates the fundamental values that have forged its success and its reputation: the requirement of excellence, the respect of an aesthetic and a French elegance. The Harcourt style has become a guarantee of eternity, an iconographic reference which, over the years, has established itself as an essential signature.

Desde su creación en 1934, Studio Harcourt, fuera del tiempo y de las modas, preserva y cultiva los valores fundamentales que han forjado su éxito y su reputación: la exigencia de la excelencia, el respeto de una estética y una elegancia a la francesa. El estilo Harcourt se ha convertido en una prenda de eternidad, una referencia iconográfica que, a lo largo de los años, se impone como una firma ineludible.

Nice