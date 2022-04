Visite commentée Musée d’Allard, 14 mai 2022 16:30, Montbrison.

Nuit des musées Visite commentée Musée d’Allard Samedi 14 mai, 16h30 Entrée libre

Visite commentée de l’exposition permanente Jouets, jouez, etc

Une médiatrice vous fait découvrir l’exposition permanente Jouets, jouez, etc et vous explique toute l’histoire de l’entreprise Gégé et ses productions, ainsi que les enjeux du patrimoine ouvrier dans les collections des musées.

Le musée d’Allard est l’un des plus anciens musées de sciences naturelles du département de la Loire. Musée encyclopédique, il présente ses collections sur quatre niveaux.

Le musée se situe au cœur de la ville, sur le boulevard conduisant au jardin. De nombreuses places de parking sont proches de l’entrée ainsi que les arrêts de bus desservant la commune.

http://www.ville-montbrison.fr http://www.facebook.com/museeallard

The museum is located in the heart of the city, on the boulevard leading to the garden. Many parking spaces are close to the entrance as well as the bus stops serving the municipality. Free entry Saturday 14 May, 16:30

The Allard Museum is one of the oldest natural science museums in the Loire department. An encyclopedic museum, it presents its collections on four levels. hearing impairment

Una mediadora le hace descubrir la exposición permanente Juguetes, jugar, etc y le explica toda la historia de la empresa Gégé y sus producciones, así como los retos del patrimonio obrero en las colecciones de los museos.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 16:30

13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 42600 Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes