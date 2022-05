Visite commentée Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Musée d'Allard, le samedi 14 mai à 16:30

Une médiatrice vous fait découvrir l’exposition permanente Jouets, jouez, etc et vous explique toute l’histoire de l’entreprise Gégé et ses productions, ainsi que les enjeux du patrimoine ouvrier dans les collections des musées.

Entrée libre

Visite commentée de l'exposition permanente Jouets, jouez, etc Musée d'Allard 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

2022-05-14T16:30:00 2022-05-14T17:30:00

