Molsheim Bas-Rhin Molsheim Pourquoi pas, remonter le temps et partir à la découverte de Molsheim au Moyen-Âge ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir cet été pour la première fois les mercredis matin.

Pourquoi pas, remonter le temps et partir à la découverte de Molsheim au Moyen-Âge ? C'est ce que nous vous proposons de découvrir cet été pour la première fois les mercredis matin.

Inscription obligatoire Le formulaire d'inscription est ICI Les traces laissées par le Moyen Âge +33 3 88 38 11 61

Inscription obligatoire Le formulaire d’inscription est ICI dernière mise à jour : 2021-05-27 par

