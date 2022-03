Visite commentée Mignonne, allons voir si la rose… Roseraie de Gérenton Bédoin Catégories d’évènement: Bédoin

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, la roseraie de Gérenton propose une douce journée à nos sens : De Rosa Agrestis à la Cuisse de nymphe, de la rose sauvage aux plus anciennes roses horticoles, comment ont évolué les couleurs et le parfum des roses ? A 11h, Sylvie vous propose de mettre vos sens en éveil, le nez au vent et de remonter le fil de l’histoire des roses.

5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, limité à 30 places

En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux, Sylvie vous propose de mettre vos sens en éveil, le nez au vent et de remonter le fil de l'histoire des roses. Roseraie de Gérenton 2884 route de Flassan 84410 Bédoin

