Visite commentée : Maurice Denis, la Nabi aux belles icônes

2022-12-28 15:00:00 – 2022-12-28 Cette visite revient sur l’œuvre picturale et littéraire de Maurice Denis (1870-1943). Peintre et théoricien du groupe des Nabis, Maurice Denis séjourne régulièrement en Bretagne et acquiert en 1908 une maison à Perros-Guirec, Silencio, où il vient peindre tous les étés en famille. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Jeudi 24 novembre à 12h30.

Par Anne Noret, guide-conférencière.

Durée : 1h.

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€.

Réservation obligatoire (jauge limitée)

