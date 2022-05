Visite Commentée Martainville-Épreville Martainville-Épreville Catégories d’évènement: Martainville-Épreville

Seine-Maritime

Visite Commentée Martainville-Épreville, 8 mai 2022, Martainville-Épreville. Visite Commentée Martainville-Épreville

2022-05-08 15:00:00 – 2022-05-08 16:00:00

Martainville-Épreville Seine-Maritime Martainville-Épreville Accompagné d’un médiateur culturel, découvrez la double histoire de ce lieu : demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle. L’incontournable salle des armoires vous livrera les secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie.

Visite pour tout public, sur réservation. Dimanche 8 mai de 15h00 à 16h00. Tarifs : 3 € en plus du droit d’entrée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11. Accompagné d’un médiateur culturel, découvrez la double histoire de ce lieu : demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle. L’incontournable salle des armoires vous… musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr/ Accompagné d’un médiateur culturel, découvrez la double histoire de ce lieu : demeure de plaisance construite à la fin du XVe siècle et écrin des collections d’art normand de la Renaissance au XIXe siècle. L’incontournable salle des armoires vous livrera les secrets de fabrication et de décoration de ce meuble emblématique de la Normandie.

Visite pour tout public, sur réservation. Dimanche 8 mai de 15h00 à 16h00. Tarifs : 3 € en plus du droit d’entrée. Renseignements et réservations : musees.departementaux@seinemaritime.fr ou 02 35 15 69 11. Martainville-Épreville

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Martainville-Épreville, Seine-Maritime Autres Lieu Martainville-Épreville Adresse Ville Martainville-Épreville lieuville Martainville-Épreville Departement Seine-Maritime

Visite Commentée Martainville-Épreville 2022-05-08 was last modified: by Visite Commentée Martainville-Épreville Martainville-Épreville 8 mai 2022 Martainville-Épreville seine-maritime

Martainville-Épreville Seine-Maritime