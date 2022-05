Visite commentée Maisons d’Aure et du Louron

2022-06-26 14:00:00 – 2022-06-26 15:00:00 Gratuit

Pour vous inscrire : 05.62.40.87.86 Venez découvrir la construction des maisons d’autrefois, et la manière dont elles sont aujourd’hui réhabilitées. L’exposition est mise en scène via des mannequins, d’anciens outils, des panneaux explicatifs, des photos, des maquettes et une vidéo de démonstration d’artisans montrant leur savoir- faire. Gratuit

