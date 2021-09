Narbonne Maison des Trois Nourrices Aude, Narbonne Visite commentée Maison des Trois Nourrices Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite commentée Maison des Trois Nourrices, 18 septembre 2021, Narbonne. Visite commentée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Trois Nourrices

Visite guidée d’une des rares maisons d’époque Renaissance de Narbonne, à la façade ornée de cariatides.

Port du masque obligatoire, jauge

Visite guidée de la maison des Trois Nourrices. Maison des Trois Nourrices Rue des Trois Nourrices, 11100 Narbonne Narbonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Maison des Trois Nourrices Adresse Rue des Trois Nourrices, 11100 Narbonne Ville Narbonne lieuville Maison des Trois Nourrices Narbonne