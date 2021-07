Paris Maison-atelier Lurçat Paris Visite commentée maison-atelier Jean Lurçat Maison-atelier Lurçat Paris Catégorie d’évènement: Paris

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 2018, cet incontestable chef-d’oeuvre parisien du Mouvement moderne a été construit en 1925 par son frère André Lurçat (1894-1970). Elle est la première des huit maisons édifiées par l’architecte pour des artistes, cité Seurat, l’un des trois ensembles urbains importants réalisés à Paris dans les années vingt. La maison est surélevée en 1930 pour créer un deuxième atelier. Lieu de vie et de travail du peintre, maintenu dans son état d’origine avec son décor et son mobilier, la maison a été léguée à l’Académie des beaux-arts par Simone Lurçat, la veuve de l’artiste.

Gratuité, 12 personnes maximum, port du masque obligatoire

Visite de la maison-atelier du peintre Jean Lurçat (1892-1966) construite par son frère architecte André Lurçat.

