VISITES DES SALLES HISTORIQUES DU LYCEE HENRI IV Créé en 1804 dans les bâtiments de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève, le lycée Henri IV est peut-être le seul en France à avoir gardé des espaces médiévaux. Outre une architecture remontant pour partie au 12ème et pour l’essentiel au 17ème siècle, il conserve également de nombreux décors de l’époque baroque, dont l’oratoire de l’abbé et l’immense bibliothèque des Génovéfains, témoins de l’importance, de la richesse, du rayonnement de l’abbaye. C’est à la découverte de ces lieux prestigieux et à l’évocation de leur histoire que vous invite une visite commentée d’une durée d’environ une heure..

